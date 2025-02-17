В МИД прокомментировали шутку Лаврова про Гренландию

Захарова заявила, что шутка Лаврова про Гренландию была адресована лидерам ЕС

Шутка главы МИД России Сергея Лаврова о Дании и Гренландии, прозвучавшая в ответ на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в контексте Украины, была адресована лидерам стран Евросоюза. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«Не остался незамеченным и тонкий дипломатический троллинг, с которого начал свой ответ глава российского внешнеполитического ведомства», — отметила Захарова. На вопрос корреспондента телеканала CNN Фредерика Плейтгена о «территориальных уступках» России Украине глава МИД РФ задал встречный: «Это вы про Данию с Гренландией?», напомнила представитель дипведомства.

Захарова также объяснила, что это был троллинг не столько Фредерика, сколько лидеров ЕС и некоторых его стран, которые активно пытаются «сесть за стол переговоров», чтобы защитить Украину. В то же время у Дании огромные проблемы, заметила дипломат.

Ранее журнал Politico написал, что лидеры стран Евросоюза пообещали защитить Гренландию от присоединения к США. В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск военного блока.

При этом позже в Кремле заявили, что официальная Москва ничего не слышала об идее размещения войск альянса в Гренландии и поэтому к этой инициативе никак не относится.