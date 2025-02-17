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22:06, 17 февраля 2025Силовые структуры

В Росгвардии прокомментировали задержание генерала Рябых

Росгвардия задержала Рябых в ходе мероприятий по противодействию коррупции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Главным управлением собственной безопасности Росгвардии совместно с ДВКР ФСБ России задержан бывший руководитель одного из департаментов ведомства генерал-майор Константин Рябых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что задержание проведено в ходе мероприятий по противодействию проявлений коррупции. По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова работа по выявлению фактов и искоренению коррупционных преступлений рядах ведомства будет продолжена.

Ранее сообщалось, что силовика задержали несколько дней назад по подозрению в получении взятки на сумму 15 миллионов рублей. В отношении Рябых возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупом размере»).

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