В Совфеде прокомментировали грядущие переговоры с США словами «ось мира ушла от Европы»

Сенатор Пушков о переговорах с США в Эр-Рияде: Ось мира ушла от Европы

Грядущие переговоры России и США, которые начнутся в Эр-Рияде, показывают, что ось мира ушла в сторону от Европы. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Европа утратила историческую роль дипломатического центра мира, которая принадлежала ей и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Переговоры по Украине будут идти не в когда-то нейтральных Женеве, и не в Хельсинки, и не в Париже или в Вене. Ось мира ушла в сторону от Европы: переговоры начнутся в Эр-Рияде», — написал политик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. По его словам, восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы.