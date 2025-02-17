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19:33, 17 февраля 2025Россия

В Совфеде прокомментировали грядущие переговоры с США словами «ось мира ушла от Европы»

Сенатор Пушков о переговорах с США в Эр-Рияде: Ось мира ушла от Европы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Грядущие переговоры России и США, которые начнутся в Эр-Рияде, показывают, что ось мира ушла в сторону от Европы. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Европа утратила историческую роль дипломатического центра мира, которая принадлежала ей и штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Переговоры по Украине будут идти не в когда-то нейтральных Женеве, и не в Хельсинки, и не в Париже или в Вене. Ось мира ушла в сторону от Европы: переговоры начнутся в Эр-Рияде», — написал политик.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. По его словам, восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы.

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