Вероятность ухода Карпина из «Ростова» оценили

Агент Гурцкая оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова» в 80 процентов

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил вероятность ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Его слова приводятся в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Гурцкая не исключил, что это произойдет до возобновления чемпионата России. «Все, кто знают ситуацию, оценивают его уход процентов в 80», — заявил он.

В первом после зимней паузы туре «Ростов» 2 марта сыграет с «Динамо». Команда Карпина с 26 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Карпин пожаловался на то, что у команды большие проблемы с трансферами, логистикой и тренировочным процессом. Аэропорт Ростова‑на‑Дону был закрыт для полетов в 2022 году. Из-за этого команде приходится ездить на матчи на автобусе или поезде.