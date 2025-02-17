Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:1
3-й сет
live
Вероника Кудерметова
Дубай (ж)
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Финляндия
Сегодня
21:00 (Мск)
Канада
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
18:04, 17 февраля 2025Спорт

Вероятность ухода Карпина из «Ростова» оценили

Агент Гурцкая оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова» в 80 процентов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил вероятность ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Его слова приводятся в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

Гурцкая не исключил, что это произойдет до возобновления чемпионата России. «Все, кто знают ситуацию, оценивают его уход процентов в 80», — заявил он.

В первом после зимней паузы туре «Ростов» 2 марта сыграет с «Динамо». Команда Карпина с 26 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Карпин пожаловался на то, что у команды большие проблемы с трансферами, логистикой и тренировочным процессом. Аэропорт Ростова‑на‑Дону был закрыт для полетов в 2022 году. Из-за этого команде приходится ездить на матчи на автобусе или поезде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

      Советник Путина рассказал о переговорщике по Украине от США

      Российский министр призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман

      На Украине вновь обвинили главу ДНР

      Звезда «Кривого зеркала» назвал дураками одну категорию россиян

      Появились подробности расследования дела о расправе над бывшим мэром Самары

      Анастасия Решетова назвала ставшую причиной издевок в школе особенность тела

      В России ответили на отказ Зеленского признавать переговоры Москвы и Вашингтона

      Заработок регионов России на майнерах сравнили с «кошкиными слезками»

      Для ВС России разработали бронированный топливозаправщик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше