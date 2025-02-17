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10:25, 17 февраля 2025Забота о себе

Много работающим за компьютером людям дали советы по защите зрения

Офтальмолог Гуслистова: Правильное расположение экрана снизит нагрузку на глаза
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Более половины людей, много времени работающих за компьютером, испытывают постоянное перенапряжение глаз, ведущее к хроническому дискомфорту и проблемам со зрением, рассказала офтальмолог, главный врач сети салонов оптик ‭«Счастливый взгляд» Лариса Гуслистова. Советы по защите зрения она дала россиянам в беседе «Ленте.ру».

Чтобы снизить нагрузку на глаза, врач рекомендовала грамотно организовывать рабочее место и прежде всего правильно расположить монитор и экраны гаджетов. По ее словам, экран должен находиться чуть ниже уровня глаз, а расстояние до него должно составлять около 50–70 сантиметров. При этом освещение в комнате следует настроить так, чтобы избежать бликов на экране. Также важно не забывать делать перерывы в работе за компьютером каждые 30–40 минут: переводить взгляд вдаль, выполнять простую гимнастику для глаз.

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Гуслистова также посоветовала использовать специальные очки с антибликовым покрытием или медицинскими фильтрами. Их подбор лучше доверить офтальмологу, чтобы учесть возможные проблемы со зрением. В дополнение врач может назначить специальные глазные капли, гели и мази, которые помогут облегчить симптомы компьютерного зрительного синдрома (КЗС).

Ранее офтальмолог Аида Бабаева предупредила об опасных причинах сильной слезоточивости. По ее словам, обильное слезоотделение в совокупности со светобоязнью указывает на инфекцию глаз.

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