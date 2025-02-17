Захарова: Евросоюзу стоит озаботиться переговорами в защиту Дании, а не Украины

Лидерам стран Евросоюза, стремящимся за столом переговоров якобы защитить «территориальную целостность» Украины, стоило бы проявить интерес к помощи Дании на фоне притязаний Соединенных Штатов на Гренландию. Свое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она также отметила, что ЕС стремится защитить «территориальную целостность» Украины. Однако эта страна не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там.

«Может, еэсовцам, только и мечтающим о том, как бы "сесть за стол переговоров", действительно найти такой стол — например, в Копенгагене — и сесть за него?» — отметила Захарова. Кроме того, она добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за «стол переговоров» о территориальной целостности Дании членам ЕС можно сесть вместе со Штатами.

Ранее сообщалось, что власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии. Как написали немецкие СМИ, вопрос о возможности присутствия сил альянса был поднят одним из генералов Европейского союза.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что все страны Евросоюза при необходимости готовы помочь Дании отстоять территориальную целостность.