Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 17 февраля 2025Мир

Захарова посоветовала ЕС заняться переговорами в защиту Дании

Захарова: Евросоюзу стоит озаботиться переговорами в защиту Дании, а не Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Лидерам стран Евросоюза, стремящимся за столом переговоров якобы защитить «территориальную целостность» Украины, стоило бы проявить интерес к помощи Дании на фоне притязаний Соединенных Штатов на Гренландию. Свое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она также отметила, что ЕС стремится защитить «территориальную целостность» Украины. Однако эта страна не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там.

«Может, еэсовцам, только и мечтающим о том, как бы "сесть за стол переговоров", действительно найти такой стол — например, в Копенгагене — и сесть за него?» — отметила Захарова. Кроме того, она добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за «стол переговоров» о территориальной целостности Дании членам ЕС можно сесть вместе со Штатами.

Ранее сообщалось, что власти Германии открыты для идеи размещения сил НАТО в Гренландии. Как написали немецкие СМИ, вопрос о возможности присутствия сил альянса был поднят одним из генералов Европейского союза.

До этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что все страны Евросоюза при необходимости готовы помочь Дании отстоять территориальную целостность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию

      Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

      В Росгвардии прокомментировали задержание генерала Рябых

      В МИД прокомментировали шутку Лаврова про Гренландию

      Болельщики еще одного клуба КХЛ скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

      ВСУ атаковали объект транспортировки принадлежащей США нефти

      В Германии обвинили Евросоюз в пассивной роли в переговорах по Украине

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» приспустила юбку на пляже

      Появились кадры с «Панцирем» в Калифорнии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше