В России заявили о бандитском нападении ВСУ

Сенатор Карасин назвал атаку ВСУ на Краснодарский край бандитским нападением

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, в результате которой был поврежден 51 дом, — это очередное бандитское нападение на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Абсолютно понятно, что эти дома — это гражданские объекты. Лишний раз доказано, что нам надо быстро двигаться к завершению этой эпопеи абсолютно бессовестного режима [президента Украины Владимира] Зеленского с завершением кризиса на Украине, восстановлению более-менее предсказуемого режима в самом Киеве и налаживания нормальной инфраструктуры отношений в Европе в целом», — прокомментировал Карасин.

К сожалению, это довольно непростой процесс, и сегодняшняя встреча в Эр-Рияде, наверное, еще раз это подтвердит Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что в Славянском и Северском районах Краснодарского края поврежден 51 дом после атаки украинских беспилотников. Владельцам будет оказана помощь в восстановлении домов.

Утром 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США. За столом переговоров со стороны России сидят глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.