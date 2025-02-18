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15:41, 18 февраля 2025Спорт

Белорусский футболист описал отпуск в США фразой «было больновато»

Белорусский футболист Мартынович заявил, что поездка в США была для него дорогой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Мартынович

Александр Мартынович. Фото: Андрей Шрамко / ТАСС

Белорусский защитник Александр Мартынович, выступающий за казахстанский «Кайрат», рассказал об отпуске в США. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что побывал в Нью-Йорке и Майами, и поездка показалась ему очень дорогой. Мартынович описал отпуск фразой «у них зарплаты другие, поэтому было немножечко больновато».

Мартынович играет за «Кайрат» с 2024 года. В составе команды он стал чемпионом Казахстана. Защитник известен по выступлениям за «Краснодар», в котором он провел 12 сезонов. С «быками» защитник доходил до финала Кубка России.

Ранее вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил о желании пожить в США. Футболист рассказал, что остался бы в стране на недолгий срок ради опыта.

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