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08:27, 18 февраля 2025Бывший СССР

Более 13 тысяч жителей украинского региона остались без света после обстрела ВСУ

В Херсонской области более 13 тысяч жителей остались без света от обстрела ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) более 13,5 тысячи жителей двух округов Херсонской области остались без электроэнергии. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП «Херсоноблэнерго».

Компания заявила, что в населенных пунктах Голопристанского и Алешкинского округа отключено электричество. До устранения аварии приостановлена подача электроэнергии в 19 муниципалитетах, примерно 13 620 жителям. «Херсоноблэнерго» извинилась перед жителями за неудобство и объяснила отключения необходимостью для восстановления системы энергоподачи.

Ранее ВСУ сорвали ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что колонну с российскими военными и сотрудниками агентства обстреляли из минометов.

До этого депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что по итогам 2024 года в результате боевых действий была уничтожена или повреждена половина энергетических мощностей Украины.

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