Бросившие курить люди поделились секретами избавления от вредной привычки

Люди, бросившие курить и годами не возвращавшиеся к вредной привычке, поделились секретами избавления от нее. Свои истории они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые рассказали, что бросали курить резко.

С тех пор прошло уже шесть лет. Вначале я облажался и все-таки выкурил еще несколько сигарет, но продолжал идти к цели и наконец бросил. Я начал встречаться с некурящей женщиной, и это тоже помогло. Это была моя четвертая попытка. Сейчас я могу сказать, что никогда больше не прикоснусь к сигарете Adventurous-Oil7396 пользователь Reddit

Другие отказывались от вредной привычки случайно, а потом продолжали эксперимент.

Не смог достать сигареты на пароме. Последнюю оставил на последний отрезок пути, а когда вернулся домой, все еще не выкурил ее. Было уже поздно, и я положил сигарету на телевизор на утро. Решил посмотреть, смогу ли прожить этот и не притронуться к ней, потом следующий. Самым трудным было занять руки; я жевал много палочек для размешивания кофе, и это действительно помогло. Уже 40 лет без курения FoxNewsSux пользователь Reddit

Некоторые смогли бросить курить ради любимых.

Очень красивая женщина сказала: «Ты пахнешь пепельницей». Бросил курить. Женился на этой женщине. Это было 40 лет назад colnago82 пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Так, один из пользователей признался, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.