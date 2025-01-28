Мужчины и женщины обсудили свои способы быстро заснуть

Мужчины и женщины, которые научились справляться с бессонницей, рассказали о своем опыте в сети. Работающие для них способы быстро заснуть они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из пользователей рассказал, что выбирает слово, например, «пианино», и начинает пытаться придумать как можно больше слов на все его буквы начиная с первой.

Например: П — пекан, полиамория, пицца, палаццо, преамбула, пуловер, живопись, пекан, И — ирис, ипотека, ишиас... Я не помню, чтобы когда-либо добирался хотя бы до А cliqueortick

Некоторые люди посоветовали использовать дыхательные техники.

Дыхание «4-7-8». Вдыхайте через нос в течение четырех секунд, задержите дыхание на семь секунд и медленно выдыхайте в течение восемь секунд. Это замедляет частоту сердечных сокращений и успокаивает разум. Обычно я засыпаю до третьего цикла повторений ddanudes пользователь Reddit

Другим мужчинам и женщинам помогают техники расслабления.

Постарайтесь расслабить каждую часть своего тела и послушать звуки грома или ливня на телефоне, стоящем рядом с кроватью bradharri пользователь Reddit

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.