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06:02, 18 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России призвали снизить зависимость от Китая

Экономист Лосев заявил о необходимости снизить зависимость от Китая
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия должна снизить зависимость от Китая в области критических технологий, убежден экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я за то, чтобы Россия имела собственную экономику и снизила зависимость от Китая в критических технологиях. Посмотрите автомобилестроение. Сколько теперь китайских автомобилей. Где наше? Где наши самолеты? Где наша электроника? То есть я не против Китая, я против поведения наших чиновников. Но и к Китаю есть определенные претензии: с кем он дружит или не дружит», — поделился эксперт.

Лосев убежден, что российский бизнес пострадал от действий КНР. Экономист напомнил, как Пекин прекратил прием платежей из банков, попавших под санкции США, и блокировал танкеры с российской нефтью.

По данным «Автостата», в конце 2023 года большинство новых автомобилей на рынке России оказались китайскими. Их доля дошла до 61 процента против 37 процентов в 2022 году.

В начале декабря 2024 года китайские банки начали отказываться работать с российскими банками, попавшими под санкции США в ноябре.

В середине января три танкера с российской нефтью простаивали у берегов Китая, так как местные порты отказались принимать их. Причиной вновь послужили санкции США.

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