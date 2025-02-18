Врач предостерег от опасных действий при ячмене на глазу

Трогать руками или давить на ячмень строго запрещено, предупредил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков. От этих и других опасных действий при воспалении на глазу он предостерег в беседе с «Лентой.ру».
Врач указал, что ячмень нельзя назвать серьезным заболеванием, но он может причинять дискомфорт и вызывать эстетические проблемы, поэтому многие стремятся от него побыстрее избавиться. Однако трогать или давить на него нельзя, так как это может только усугубить проблему и привести к более серьезным инфекциям.
Важно сохранять область вокруг глаза чистой и сухой, рассказал Светлаков. «Не носите контактные линзы до полного заживления ячменя. Следите за чистотой рук, если есть необходимость дотронуться до области рядом с глазами», — дал совет он.
По словам офтальмолога, ячмень обычно проходит самостоятельно, но для этого требуются время и терпение. Если же спустя несколько дней воспалительный элемент так и не стал меньше или увеличился в размерах и начал сильно болеть, следует обратиться за медицинской помощью. Врач может назначить антибиотики или глазные мази, чтобы ускорить выздоровление.
Ранее Светлаков рассказал, что в течение жизни зрение может ухудшаться по разным причинам — от возрастных изменений до вредных привычек. Одной из них доктор назвал нарушение правил гигиены при использовании контактных линз.