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11:25, 18 февраля 2025Забота о себе

Врач предостерег от опасных действий при ячмене на глазу

Офтальмолог Светлаков рассказал, что при появлении ячменя нельзя носить линзы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MarijaBazarova / Shutterstock / Fotodom

Трогать руками или давить на ячмень строго запрещено, предупредил заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза «АйМед», офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков. От этих и других опасных действий при воспалении на глазу он предостерег в беседе с «Лентой.ру».

Врач указал, что ячмень нельзя назвать серьезным заболеванием, но он может причинять дискомфорт и вызывать эстетические проблемы, поэтому многие стремятся от него побыстрее избавиться. Однако трогать или давить на него нельзя, так как это может только усугубить проблему и привести к более серьезным инфекциям.

Важно сохранять область вокруг глаза чистой и сухой, рассказал Светлаков. «Не носите контактные линзы до полного заживления ячменя. Следите за чистотой рук, если есть необходимость дотронуться до области рядом с глазами», — дал совет он.

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По словам офтальмолога, ячмень обычно проходит самостоятельно, но для этого требуются время и терпение. Если же спустя несколько дней воспалительный элемент так и не стал меньше или увеличился в размерах и начал сильно болеть, следует обратиться за медицинской помощью. Врач может назначить антибиотики или глазные мази, чтобы ускорить выздоровление.

Ранее Светлаков рассказал, что в течение жизни зрение может ухудшаться по разным причинам — от возрастных изменений до вредных привычек. Одной из них доктор назвал нарушение правил гигиены при использовании контактных линз.

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