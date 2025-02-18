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12:41, 18 февраля 2025Спорт

Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции ограбили

TMZ: Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции Жиру ограбили в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sven Beyrich / Globallookpress.com

Дом лучшего бомбардира в истории сборной Франции, нападающего «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру ограбили в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, об ограблении сообщила жена футболиста. Отмечается, что стоимость украденного составляет около 500 тысяч долларов. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что ведут расследование, однако преступники пока не были найдены.

Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира 2018 года. На его счету также победа в Лиге чемпионов в составе лондонского «Челси».

15 января дом российского нападающего клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в США ограбили. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего хоккеиста и, взломав сейф, украли оттуда три чемпионских перстня. Позднее украшения были найдены в доме игрока.

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