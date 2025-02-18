Две страны НАТО созвали срочные заседания по Украине

Швеция и Финляндия срочно созвали заседания парламентов по Украине

Швеция и Финляндия срочно созвали заседания парламентов для обсуждения возможных мирных переговоров по Украине. Об этом сообщили финская газета Helsingin Sanomat и шведское издание Aftonbladet.

«В этой очень серьезной ситуации мы в Швеции должны объединиться и поддержать Украину», — заявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, добавив, что она созвала срочное совещание по этому вопросу.

В Финляндии премьер-министр Петтери Орпо созвал заседание парламента по текущему положению дел в контексте ситуации вокруг украинского конфликта. Отмечается, что после встречи он пообщается с представителями СМИ в парламенте, чтобы поделиться результатами обсуждений.

18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание лидеров Европейского союза (ЕС) для обсуждения возможного участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Позже стало известно, что между лидерами ЕС вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну.

