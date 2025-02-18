Лавров захотел дать по рукам Зеленскому за выходку на Кубани

Лавров: Удары ВСУ по Кубани показывают, что Зеленского необходимо урезонить

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим объектам на Кубани показывают, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо урезонить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.

«Этого человека и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам», — подчеркнул дипломат.

Лавров прокомментировал удары ВСУ в ночь на 18 февраля и подчеркнул, что подобные действия Киева являются выходкой украинского руководства. Министр подчеркнул, что можно только догадываться о мотивах властей Украины.

Ранее Лавров высказался о трехступенчатом плане по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат добавил, что не видел сообщений в СМИ о якобы договоренности делегаций России и США