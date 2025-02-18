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06:34, 19 февраля 2025Спорт

Легенда МЮ отказался считать «Спартак» народной командой

Легенда МЮ Канчельскис отказался считать «Спартак» народной командой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Keith Williams / Reuters

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис отказался считать московский Спартак народной командой. Его слова приводит Legalbet.

По мнению экс-игрока, таковой должно считаться столичное «Торпедо». «Народ где в основном работает? На заводе. Значит, народная команда», — отметил он.

При этом Канчельскис признал, что болельщиков у «Спартака» больше. «"Спартак" ни с какой профессией не ассоциируется, если только с гладиаторами, но это не наша культура», — добавил он.

Ранее Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. «Все очень подорожало. Есть там определенные проблемы, но они просто заложники ситуации», — отметил он.

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