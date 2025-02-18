«Милан» вылетел из Лиги чемпионов

«Милан» по сумме двух матчей проиграл «Фейноорду» и вылетел из Лиги чемпионов

Милан на своем поле сыграл вничью с голландским Фейноордом в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 февраля, и завершилась со счетом 1:1. На первой минуте матча хозяев вывел вперед Сантьяго Хименес, но Хулиан Карранса во второй половине игры восстановил равенство.

В первом матче «Фейеноорд» на своем поле со счетом 1:0 победил «Милан». Итальянцы проиграли по сумме двух встреч и вылетели из Лиги чемпионов.

«Фейеноорд» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда узнает соперника после жеребьевки 21 февраля.