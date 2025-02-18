Призер Евро-2008 сравнил жизнь в Англии и России

Бывший футболист Динияр Билялетдинов о жизни в Англии: Ничего хорошего там нет

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов сравнил жизнь в Англии и России. Его слова приводит Sport24.

Бывший футболист заявил, что последний раз посещал Англию пять лет назад и не имеет желания возвращаться туда. «Ничего хорошего там нет. Ливерпуль — страшный город, по сравнению с Москвой, да и с любым городом в России. В Англии было невкусно, да и цены подороже, чем у нас», — рассказал он.

Ранее Билялетдинов оценил отъезд отечественных футболистов за границу. По словам спортсмена, в Европе россияне не нужны, и их никто не ждет.

Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В составе «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С 2009 по 2012 год футболист выступал за «Эвертон».

