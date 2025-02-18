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17:32, 18 февраля 2025Забота о себе

Раскрыт неочевидный признак проблем с печенью

Гепатолог Васильева: Кожный зуд может появляться при циррозе и гепатите
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom  

Кожный зуд может быть симптомом проблем с печенью, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Васильева. Этот неочевидный признак заболеваний она раскрыла в разговоре с «Газетой.Ru».

Васильева отметила, что зуд может возникать при печеночном холестазе. Она объяснила, что при этом заболевании желчные кислоты могут откладываться в коже, что и становится причиной зуда. По словам врача, при печеночном холестазе этот симптом, как правило, усиливается по ночам и во время водных процедур.

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Доктор добавила, что зуд также может возникать из-за избытка меди и железа, который возникает при нарушении метаболической функции печени.

«Кроме того, целая группа аутоиммунных поражений печени характеризуется стойким и мучительным кожным зудом. К ним относятся такие заболевания, как аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит и другие», — также подчеркнула Васильева.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о вредном для печени напитке, который популярен на завтрак. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах.

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