Раскрыт неочевидный признак проблем с печенью

Гепатолог Васильева: Кожный зуд может появляться при циррозе и гепатите

Кожный зуд может быть симптомом проблем с печенью, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Васильева. Этот неочевидный признак заболеваний она раскрыла в разговоре с «Газетой.Ru».

Васильева отметила, что зуд может возникать при печеночном холестазе. Она объяснила, что при этом заболевании желчные кислоты могут откладываться в коже, что и становится причиной зуда. По словам врача, при печеночном холестазе этот симптом, как правило, усиливается по ночам и во время водных процедур.

Доктор добавила, что зуд также может возникать из-за избытка меди и железа, который возникает при нарушении метаболической функции печени.

«Кроме того, целая группа аутоиммунных поражений печени характеризуется стойким и мучительным кожным зудом. К ним относятся такие заболевания, как аутоиммунный гепатит, первичный билиарный холангит и другие», — также подчеркнула Васильева.

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