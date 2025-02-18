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11:45, 18 февраля 2025Наука и техника

Раскрыто состояние крейсера «Адмирал Нахимов»

Патрушев: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» скоро будет в строю
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» сейчас получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй. Состояние корабля раскрыл помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Например, мощнейшие крейсеры проекта "Орлан". Несколько недель назад на одном из них, "Адмирале Нахимове", были вновь запущены реакторы, в настоящее время крейсер получает самое современное вооружение и скоро вернется в строй, где будет служить вместе со своим собратом — "Петром Великим"», — сказал он.

Крейсер «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые стартовали в 2013 году. Модернизированный «Адмирал Нахимов» получит десять универсальных стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

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Ранее в феврале обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик писал, что после модернизации «Адмирал Нахимов», который станет важным символом военно-морской мощи России, сможет прослужить еще десятки лет.

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