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13:41, 5 февраля 2025Наука и техника

В США назвали крейсер «Адмирал Нахимов» символом мощи России

TWZ: Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет символом военно-морской мощи РФ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М, который находится на ремонте и модернизации, станет символом военно-морской мощи России. Возможности корабля оценил обозреватель TWZ Томас Ньюдик.

«Какой бы ни была окончательная конфигурация "Адмирала Нахимова" после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет очень важным символом военно-морской мощи России и сможет служить еще много лет», — пишет он.

Отмечается, что Модернизированный корабль получит десять стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК», «Оникс» или «Циркон». Защиту ТАРКР от воздушных целей обеспечат зенитные ракетные комплексы С-300ФМ «Форт» и ракетно-пушечные «Панцири-М».

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Ньюдик подчеркнул, что модернизированный «Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным боевым кораблем Военно-морского флота России.

Ранее в феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что специалисты запустили второй атомный реактор «Адмирала Нахимова».

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