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12:15, 4 февраля 2025Наука и техника

На крейсере «Адмирал Нахимов» запустили второй реактор

ТАСС: На тяжелом ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили второй реактор
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Воркунков / ТАСС

Специалисты запустили второй атомный реактор тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов». Об этом источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС.

«В минувшее воскресенье на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен физический пуск второго атомного реактора», — сказал он. Собеседник агентства напомнил, что в декабре 2024 года состоялся пуск первого реактора.

Отмечается, что последовательный пуск двух реакторов ТАРКР указывает на готовность атомной энергетической установки корабля к эксплуатации во всех режимах. Сейчас «Адмирал Нахимов» находится у достроечной стенки «Севмаша» в Северодвинске.

Источник ТАСС рассказал, что ходовые испытания крейсера с выходом в море начнутся летом 2025 года.

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ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые начали в 2013 году. Модернизированный корабль получит десять стрельбовых комплексов, вмещающих по восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

В январе издание 19FortyFive писало, что «Адмирал Нахимов» — это уникальный корабль, у которого нет аналогов. В публикации отметили, что крейсер изначально получил огромные наступательные возможности. До модернизации ТАРКР нес 20 ракет «Гранит».

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