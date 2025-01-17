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18:32, 17 января 2025Наука и техника

В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»

19FortyFive: ТАРК «Адмирал Нахимов» получил огромные наступательные возможности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» (по кодификации НАТО — Kirov) Военно-морского флота (ВМФ) России — это уникальный корабль, у которого нет аналогов. Возможности корабля оценил обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон.

«Линейные крейсеры класса Kirov, введенные в строй Советским Союзом на последнем этапе холодной войны в 1980-х годах, представляют собой уникальный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, которые не имеют четких аналогов в западных военно-морских силах», — объяснил он.

Автор отметил, что «Адмирал Нахимов» получил огромные наступательные и оборонительные возможности для противодействия различным соединениям НАТО, включая авианосные ударные группы флота США.

В частности, корабль нес 96 зенитных ракет комплекса С-300Ф и 20 противокорабельных ракет (ПКР) П-700 «Гранит». ПКР может оснащаться проникающей боевой частью весом до 750 килограммов или ядерной боеголовкой мощностью до 50 килотонн.

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Как пишет издание, эффективность такого корабля зависит от того, насколько хорошо его может прикрыть морская авиация.

Ранее в январе источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в третьей декаде декабря 2024 года на тяжелом крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора.

ЖЗЛ
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