Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

На крейсере «Адмирал Нахимов» произвели физический пуск ядерного реактора

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — заявил собеседник агентства, добавив, что также была завершена операция по размагничиванию корабля.

Он подчеркнул, что запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.