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06:57, 11 января 2025Наука и техника

Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

На крейсере «Адмирал Нахимов» произвели физический пуск ядерного реактора
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море», — заявил собеседник агентства, добавив, что также была завершена операция по размагничиванию корабля.

Он подчеркнул, что запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.

Ранее обозреватель NI Питер Сичиу отметил, что ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» Военно-морского флота (ВМФ) России является «дырой в воде», поэтому в его модернизации можно найти выгоду для США.

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