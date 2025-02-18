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09:23, 18 февраля 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали есть больше белковых продуктов на завтрак

Диетолог Кабанов посоветовал есть на завтрак яйца и каши на воде
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Белковый завтрак — самый сытный и полезный, заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Такое мнение он высказал в комментарии «Ленте.ру».

По словам Кабанова, важно, чтобы утренний прием пищи был более калорийным, а вечерний, наоборот, легким. Это залог правильного питания и здоровья. В связи с этим он посоветовал есть на завтрак больше белковых продуктов, поскольку это позволит получить с утра максимум полезных калорий. «В белковом завтраке должны сочетаться как животные, так и растительные продукты, например, цельнозерновые каши (геркулесовая, гречневая), бобовые (фасоль, чечевица, горох)», — рассказал диетолог.

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В качестве примера полезного завтрака Кабанов привел вареное яйцо и геркулесовую кашу на воде. При этом он посоветовал отказаться от каш на молоке, так как они, как и колбасы со сливочным маслом, содержат много насыщенных жиров. «Перебор насыщенных жиров в рационе приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», — объяснил диетолог. Полезный завтрак может включать чай и кофе, но без молока и сахара, добавил он.

Ранее Кабанов назвал безопасные праздничные блюда для диабетиков. Он посоветовал готовить для застолий салаты с овощами и рыбу.

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