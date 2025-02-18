Российскую фигуристку упрекнули в пожелании травмы конкурентке на поездку на ОИ-2026

Фигуристка Горбачева заявила, что никогда бы не пожелала Петросян травмы

Российская фигуристка Алина Горбачева ответила на упреки из-за публикации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) по поводу пожелания травмы соотечественнице Аделии Петросян.

Спортсменка заявила, что никогда бы не хотела, чтобы кто-то из ее конкуренток получил повреждение, и она бы поехала на Олимпийские игры 2026 года в Италии. «Пройдя через множество травм, никогда и никому не пожелаешь травмироваться. Фигурное катание для меня не путь к Олимпиаде — это просто моя жизнь!» — добавила она.

17-летняя Петросян — двукратная чемпионка России и главная претендентка на участие в квалификации к Олимпийским играм. 16 февраля она выиграла финал Гран-при России. Горбачева расположилась на втором месте.

После соревнований Горбачева сделала репост записи о Петросян. В посте говорилось о том, что в случае травмы Петросян она будет наиболее вероятным кандидатом на поездку на Олимпийские игры-2026.