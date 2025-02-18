США запросили агреман на нового посла в России

«Ъ»: новым послом США в РФ может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Новым послом США в России может стать американский спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«США также направили России запрос на агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде», — пишет издание.

Отмечается, что Норланд уже 35 лет находится на дипломатической службе. Чиновник возглавлял дипмиссии США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был на должности заместителя посла в Латвии и Афганистане.

Ранее российский МИД сообщил, что Москва определилась с кандидатурой нового посла в США и запросила агреман.