Россия определилась с кандидатурой посла в США

Захарова: Россия определилась с кандидатурой нового посла в США

Россия определилась с кандидатурой нового посла в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам представителя ведомства, агреман (предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица главой диппредставительства другого государства — прим. «Ленты.ру») на представленную кандидатуру нового посла еще не получен.

В начале октября Анатолий Антонов завершил работу на посту посла России в США, который он занимал с августа 2017-го. Наиболее вероятным кандидатом на пост нового посла России называют директора департамента Северной Америки МИД Александра Дарчиева, который занимал пост главы российской дипмиссии в Канаде.

Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва рассчитывает на то, что США оперативно примут положительное решение по агреману на назначение нового российского посла в Вашингтоне.

По словам дипломата, российская сторона надеется, что новой администрацией американского президента Дональда Трампа «решение, и положительное, разумеется, решение по нашей заявке будет принято максимально оперативно».