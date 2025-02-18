Теннисист Бублик высмеял решение по допинг-делу первой ракетки мира

Теннисист Бублик о дисквалификации Синнера: Меня бы на четыре года отстранили

Казахстанский теннисист Александр Бублик в интервью YouTube-каналу BB Tennis высмеял дисквалификацию итальянского теннисиста Янника Синнера Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Спортсмен заявил, что хотел бы иметь такую же возможность договориться. «Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили», — задался вопросами он.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.