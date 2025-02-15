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12:39, 15 февраля 2025Спорт

Первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

WADA дисквалифицировало на три месяца первую ракетку мира Синнера за допинг
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Mike Frey / Reuters

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало первую ракетку мира Янника Синнера. Об этом сообщается на сайте организации.

«WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — говорится в заявлении.

Отстранение продлится с 9 февраля по 4 мая 2025 года. К официальной тренировочной деятельности спортсмен сможет вернуться с 13 апреля.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

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