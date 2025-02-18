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09:50, 18 февраля 2025Наука и техника

Tesla пострадает из-за ухудшения отношений США и Китая

FT: Китай рассмотрит Tesla в качестве разменной монеты в торговой войне с США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Корпорация Tesla, которая сильно зависит от китайского рынка, может пострадать из-за ухудшения отношений Вашингтона и Пекина. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В мае источники Reuters рассказали, что Tesla Илона Маска получила предварительное разрешение на запуск автопилота Full Self-Driving (FSD) в Китае. В середине февраля источники FT рассказали, что одобрение FSD в регионе могут задержать или отозвать по причине нового витка торговой войны между США и Китаем.

По информации инсайдеров, Маску были готовы выдать одобрение еще в начале года, но резкая риторика в отношении Китая президента США Дональда Трампа побудила Пекин не спешить с этим. В материале говорится, что Tesla будут использовать в качестве «разменной монеты» в переговорах между двумя странами. Источники отметили, что в Tesla «все понимают» и не ждут разрешения в ближайшее время.

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Авторы газеты заметили, что Маск может пострадать из-за дружбы с Трампом. «Эта ситуация наглядно демонстрирует, как тесные отношения Маска с Трампом, для которого он является ключевым советником и спонсором, могут обернуться против самого богатого человека в мире», — подчеркнули журналисты. В материале также отмечается, что Tesla очень нужно одобрение на запуск автопилота в Китае, так как компания сильно уступает местным производителям электрокаров, которые имеют подобное разрешение.

11 февраля акции Tesla упали более чем на 6 процентов из-за сотрудничества BYD и DeepSeek. Китайский производитель электрокаров будет использовать технологии DeepSeek для улучшения функций автономного вождения.

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