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13:56, 12 февраля 2025Экономика

Акции Tesla обвалились на новостях из Китая

CNBC: Акции Tesla упали более чем на 6 % из-за сотрудничества BYD и DeepSeek
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В ходе торгов во вторник, 11 февраля, на бирже NASDAQ акции американского производителя электромобилей Tesla обвалились на 6,34 процента, до 328,5 доллара, на фоне новостей о внедрении его основным китайским конкурентом BYD искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщает CNBC.

Инвесторы опасаются, что компания Илона Маска отстает от конкурентов. Стоимость бумаг Tesla падает уже пять торговых сессий подряд, за это время они потеряли почти 17 процентов, что сократило капитализацию компании более чем на 200 миллиардов.

Сотрудничество BYD и DeepSeek выражается в том, что производитель оснастит частично автоматизированными системами вождения с функциями автоматической парковки и навигации по шоссе не менее 21 модели автомобилей. Такой серьезный конкурентный заход ставит под вопрос прибыльность Tesla даже при усовершенствовании своих систем.

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Отдельно участники рынка переживают из-за параллельных активностей Маска. Его работа в департаменте эффективности правительства США (DOGE) отнимает время, а желание купить OpenAI, разработчика чат-бота Chat-GPT, говорит о большом спектре интересующих бизнесмена вопросов, из-за чего его собственная эффективность главы Tesla может пострадать.

При этом отчетность автопроизводителя не радует. Продажи электромобилей падают в Китае и Европе, а в Германии они обрушились до самого низкого с 2021 года уровня. Прибыль Tesla в 2024 году сократилась два раза. Особенно плохо дела выглядели в четвертом квартале.

Между тем сам Маск в разговоре с инвесторами повторяет те же самые обещания по выпуску дешевого автомобиля и скорому появлению роботакси, что и год назад. За это время свидетельств того, что компания продвинулась в обоих вопросах, не появилось, а прошлые обещания не были исполнены.

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