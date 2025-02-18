Ушаков сообщил о настрое российской делегации перед диалогом с США

Ушаков: Делегация РФ приехала на переговоры с США с серьезным подходом

Российская делегация приехала на переговоры с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияд с серьезным подходом. Об этом проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте дождемся завтра. Там серьезные люди, мы тоже с серьезным походом приехали», — отметила накануне вечером он.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США. Как стало известно ранее, российскую сторону представляют Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированные на 18 февраля переговоры — хороший знак, однако делать прогнозы рано. Также представитель Кремля призвал дождаться переговоров и «посмотреть, каковым будет запуск диалога».

До этого издание The Washington Post написало, что Штаты на переговорах в Саудовской Аравии представят госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.