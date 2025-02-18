Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 18 февраля 2025Мир

В Британии заявили о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение по Украине

Дипломат Прауд: Зеленский не стремится к достижению соглашения по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Wolfgang Rattay / Reuetrs

Украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине. Об этом написал британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture.

«Украинская клика в Киеве, финансируемая западными спонсорами, напугана последствиями мирного соглашения. Для Зеленского мир означает потерю власти и авторитета», — отметил эксперт.

По мнению Прауда, если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое поставило бы крест на его политической карьере. Неминуемый проигрыш Украины в конфликте стал очевиден еще после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, резюмировал дипломат.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Владимир Зеленский ведет себя недальновидно, отказываясь от предложенного Соединенными Штатами соглашения о доступе американских компаний к разработке украинских природных ресурсов. До этого украинский лидер отказал американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.

При этом на днях Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск оценил компетентность Лаврова и Ушакова

      Российский Т-90МС получил «цепную» защиту кормы

      В Британии заявили о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение по Украине

      На танкере у побережья итальянского города произошли взрывы

      Премьер Дании назвала разговоры об отправке войск на Украину преждевременными

      Ушаков сообщил о настрое российской делегации перед диалогом с США

      Германия передала Украине новый пакет военной помощи

      Минфин сообщил о возможности изменения налоговой политики

      В Госдуме напомнили об опасности денежных переводов от незнакомцев

      Жених пожаловался на действие сестры перед свадьбой и разозлил пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше