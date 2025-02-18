Дипломат Прауд: Зеленский не стремится к достижению соглашения по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле не стремится к достижению мирного соглашения по Украине. Об этом написал британский дипломат Ян Прауд в статье для издания Strategic Culture.

«Украинская клика в Киеве, финансируемая западными спонсорами, напугана последствиями мирного соглашения. Для Зеленского мир означает потерю власти и авторитета», — отметил эксперт.

По мнению Прауда, если бы у Зеленского был выбор, он никогда бы не пошел на мирное соглашение, которое поставило бы крест на его политической карьере. Неминуемый проигрыш Украины в конфликте стал очевиден еще после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, резюмировал дипломат.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Владимир Зеленский ведет себя недальновидно, отказываясь от предложенного Соединенными Штатами соглашения о доступе американских компаний к разработке украинских природных ресурсов. До этого украинский лидер отказал американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.

При этом на днях Зеленский оценил как невысокие шансы на то, чтобы «выжить без поддержки Соединенных Штатов».

