В Госдуме назвали самый массовый вид спорта в России

Депутат Госдумы Свищев назвал легкую атлетику самым массовым видом спорта в РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал самый популярный вид спорта в России. Его слова приводит «РБ Спорт».

Депутат отметил, что это не футбол. «Я смотрел сводки — легкая атлетика и даже волейбол обошли футбол. Сейчас легкая атлетика в пике популярности — куда ни придешь, все куда-то бегут», — заявил Свищев.

Он добавил, что массовость определяется доступностью спортивных сооружений и количеством активно вовлеченных людей. «Бегать мы можем не только по подготовленной трассе, не нужно специализированных и дорогостоящих сооружений», — отметил Свищев.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал футбол самым популярным видом спорта в стране. «Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны», — отметил он.