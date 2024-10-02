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09:15, 2 октября 2024Спорт

Министр спорта России оценил данные о падении интереса к футболу в стране

Министр спорта Дегтярев не согласился с данными о падении интереса к футболу

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев оценил итоги опроса ВЦИОМ, который показал падение интереса к футболу в стране. Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер не согласился с полученными данными. «Посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершенном сезоне практически равна показателям 2005 года — 2,7 миллиона посетителей против 2,9 миллиона. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать», — заявил министр спорта.

Дегтярев добавил, что футбол остается самым популярным видом спорта в России. «Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны», — отметил он.

Итоги исследования ВЦИОМ были опубликованы 30 сентября. Сообщалось, что к футболу равнодушны 77 процентов россиян, а в 2005 году эта цифра равнялась 43 процентам. Выводы исследователей также оспорил Российский футбольный союз (РФС).

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      Алексей Гусев
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