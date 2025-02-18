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11:50, 18 февраля 2025Бывший СССР

В МИД России заявили о поиске Зеленским обиженных на Трампа

Посол МИД России Мирошник: Зеленский собирает коалицию обиженных на Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владимир Зеленский прекратил записывать видеообращения к народу, так как занят тем, что собирает по всему миру коалицию обиженных на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский занят более важной деятельностью — это попытки собрать "коалицию обиженных на Трампа". Без нее его личные перспективы становятся не просто призрачными, а пугающими. Ради этого он мечется между странами, раздает десятки интервью, ведет себя как уж на сковородке», — рассказал он.

Дипломат добавил, что украинский лидер считает общение с собственными гражданами лишним, а также подчеркнул, что народу, который находится «в надежных руках» ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата), не требуются никакие уговоры. Он напомнил, что Владимир Зеленский разрешил заключать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) молодым людям от 18 до 25 лет, а также заявил, что глава государства сдал и заложил украинцев.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впоследствии стало известно, что украинцы младше призывного возраста смогут записаться только в боевые подразделения украинской армии.

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