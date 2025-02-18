В России допустили международную изоляцию Европы и Украины после переговоров в Эр-Рияде

Сенатор Пушков допустил международную изоляцию Европы и Украины

В России допустили международную изоляцию Европы и Украины после переговоров в Саудовской Аравии. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

«Полагаю, Европа и Украина — единственные места в мире, где недовольны переговорами России и США в Эр-Рияде. Так недалеко и до международной изоляции», — отметил Пушков.

Комментируя итоги переговоров России и США, сенатор также отметил, что достигнутые договоренности «выбивают почву из-под ног европейцев и руководства Евросоюза».

«Одно дело — враждовать с Москвой вместе с США и под их прикрытием, и совсем другое — находясь в противофазе с Вашингтоном. В Европе уже наметился раскол между агрессивным ядром в составе восьми стран, враждебно относящихся к новой политике США, и молчаливым большинством, которое не хочет раздражать [президента США Дональда] Трампа», — обозначил Пушков, выразив мнение, что «скоро этот раскол выйдет на поверхность».

Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась первая встреча России и США по Украине. По итогам переговоров, в частности, было предложено создать мирный план, в рамках которого будут прописаны три ключевых этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.