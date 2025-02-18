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09:09, 18 февраля 2025Россия

В Совфеде дали оценку экстренному саммиту европейских стран по Украине

Пушков: ЕС упустил возможность помочь в мирном урегулировании по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Страны Евросоюза (ЕС) упустили возможность помочь в мирном урегулировании ситуации на Украине, считает сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал итоги экстренного саммита в Париже в своем Telegram-канале.

«Попытка нескольких теряющих влияние людей, собравшихся в Париже на евросаммит, надуть щеки и сделать вид, будто от них все еще многое зависит, не слишком удалась. Сделав ставку на безнадежную войну, они упустили шанс инициировать мир», — считает Пушков.

По его мнению, страны Евросоюза своими действиями отбросили себя на обочину мировой политики. А о результатах переговоров России и США, как справедливо отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, руководители ЕС узнают в основном из газет, добавил сенатор.

Лидеры ЕС экстренно встретились в Париже 17 февраля, мероприятие организовал президент Франции Эммануэль Макрон для обсуждения участия в переговорах по урегулированию на Украине. В ней приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте. Экстренная встреча стала ответом на телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, о котором не уведомили Европу.

ЖЗЛ
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