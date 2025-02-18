В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

В «Тракторе» заявили, что хоккеистов не снимали с рейса за повреждение самолета

В руководстве клуба Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) «Трактор» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с рейса Хабаровск — Челябинск за дебош. Об этом сообщает ТАСС.

В «Тракторе» заявили, что после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» рейс с хоккеистами был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. «Ни о каких механических повреждениях самолета речи не шло», — отметили в клубе.

Ранее Mash сообщил, что один из хоккеистов «Трактора» толкнул аварийную дверь самолета Boeing 738, из-за чего открылся аварийный люк. Сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Отмечалось, что самолету пришлось возвращаться в аэропорт.

После инцидента хоккеистов высадили, а самолет второй раз начали готовить к полету. Через полтора часа хоккеистов клуба посадили на рейс до Челябинска.