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19:23, 18 февраля 2025Мир

В Великобритании призвали созвать срочное заседание по Украине

Британский политик Дейви: Нужно созвать заседание по отправке войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Премьер-министру Великобритании нужно срочно созвать заседание парламента, чтобы обсудить возможную отправку миротворческих войск на Украину. Об этом заявил лидер британской партии либеральных демократов Эд Дейви в своем аккаунте социальной сети Х.

«Стармер должен созвать обратно парламент, чтобы обсудить его планы по дальнейшей поддержке Украины. У нас есть всего несколько дней, чтобы Великобритания стала лидером в Европе и спасла Украину от сделки, состряпанной [президентом США Дональдом] Трампом и [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил политик.

17 февраля Стармер заявил, что Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что предметных разговоров о размещении миротворцев на Украине никто не ведет.

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