В Японии указали на важность диалога США и России

Генсек кабмина Японии Хаяси: Токио считает важным диалог между РФ и США

Японское правительство считает важным диалог между Соединенными Штатами и Россией в разрезе ситуации на Украине. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

Он отметил, что Токио считает важным американо-российский двусторонний диалог. Японская сторона будет внимательно следить за этими контактами, уточнил Хаяси.

Генсек японского кабмина также подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с G7 и другими заинтересованными странами, направленное на мирное урегулирование конфликта.

Накануне в Кремле рассказали, что запланированные на 18 февраля переговоры России и США в Эр-Рияде — это хороший знак, однако делать прогнозы рано.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что с приходом республиканцев к власти в Штатах появились шансы на скорое завершение горячей фазы конфликта на Украине.