Внучку бывшего мэра Самары оставили под стражей

Суд оставил под стражей внучку экс-мэра Самары по делу об убийстве родственников

Самарский районный суд оставил под стражей внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемую в расправе над ним и его супругой. Об этом сообщает ТАСС.

Судья не удовлетворил апелляционную жалобу и оставил меру пресечения без изменения. Женщина будет находиться в СИЗО два месяца.

По версии следствия, обвиняемая расправилась с дедушкой и бабушкой у них в квартире, а потом попыталась скрыть преступление. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

Правоохранители выяснили, что фигурантка готовилась к преступлению — она заранее купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Обвиняемая не работала, Тархов оплачивал ей съемную квартиру в центре Самары. Сообщалось, что несколько лет назад она даже лежала в рехабе из-за наркотической зависимости.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана и их внучка, давать показания она отказалась. Предположительно, внучка расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

