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10:22, 18 февраля 2025Наука и техника

Ядро Земли может полностью остановиться через 15 лет. Какие последствия это вызовет?

Nature: Ядро Земли изменило форму и может остановиться уже через 15 лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NicoElNino / Shutterstock / Fotodom

Ядро Земли может полностью остановиться уже через 15 лет. Недавно ученые пришли к выводу, что оно изменило форму и замедлилось.

Как оказалось, внутреннее ядро меняет скорость вращения или форму, что стало известно в результате десятилетий изучений изменчивости сейсмических волн. Так, недавняя работа подтвердила, что за последние несколько десятилетий ядро вращалось сначала быстрее, а затем медленнее, чем остальная часть Земли.

Изменения ядра помогли выявить землетрясения

Как указывается в материале в журнале Nature, это удалось выяснить за счет анализа сейсмических волн, пересекающих внутреннее ядро. Было исследовано 121 повторяющееся землетрясение, произошедшее с 1991 до 2023 год на Южных Сандвичевых островах, что находятся в южной части Атлантического океана. Сравнивались те землетрясения, которые происходили в моменты, когда внутреннее ядро повторно занимало одно и то же положение.

Изображение: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom

В итоге стало понятно, что изменения во внутреннем ядре влияли на траектории сейсмических волн. По словам авторов исследования, изменения вблизи края ядра, скорее всего, являются результатом вязкой деформации, вызванной связью между топографией границы ядра и аномалиями плотности мантии.

Остановка ядра повлияет на продолжительность суток

По данным ученых, внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х. С начала 1990-х вращение внутреннего ядра стало замедляться, одновременно оно начало деформироваться, а в 2009–2010 годах вращение почти полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Высота некоторых «вмятин», которые тогда образовались в ядре, могла превышать 100 метров.

Среди последствий указывается то, что продолжительность суток незначительно изменится. К 2040 году внутреннее ядро может полностью остановиться. Далее, по всей вероятности, оно снова начнет вращение в том же направлении, что и сама Земля.

Фото: NASA / Unsplash

Ядро влияет на магнитное поле Земли

Раскаленное ядро в центре Земли находится на глубине более пяти тысяч километров, имеет радиус около 1200-1300 километров, состоит из никеля и железа и окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров над поверхностью планеты и заканчивающейся на уровне около 2,9 тысячи километров.

Специалисты напомнили, что ядро играет важную роль в формировании магнитного поля Земли.

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