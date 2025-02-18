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07:05, 18 февраля 2025Наука и техника

Ученые спрогнозировали остановку вращения ядра Земли через 15 лет

Nature: Ядро Земли замедлилось и может остановиться уже через 15 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Ученые заявили о возможной остановке вращения внутреннего ядра Земли через 15 лет. Специалисты напомнили, что оно играет важную роль в формировании магнитного поля планеты, пишет Nature.

В статье говорится, что в центре Земли находится раскаленное ядро с радиусом около 1200–1300 километров. Оно состоит из никеля и железа, окружено жидким внешним кольцом. В свою очередь, кольцо заключено в мантию, начинающуюся на глубине 30 километров и заканчивающейся на уровне около 2,9 тысячи километров под поверхностью.

Как отметили ученые, внутреннее ядро вращалось с запада на восток с начала 1970-х. При этом в 2009–2010 годах его вращение полностью остановилось. Сейчас ядро движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности.

Специалисты связали изменение направления вращения ядра с его ролью в образовании магнитного поля через процесс, известный как геодинамо. В статье сказано, что к 2040 году внутреннее ядро остановится. Далее, по всей вероятности, оно снова начнет вращение в том же направлении, что и сама Земля.

Несколькими днями ранее западные СМИ написали, что ученые из США и Китая пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли изменило форму и замедлилось. В исследовании специалистов делается вывод, что с начала 1990-х вращение внутреннего ядра стало замедляться.

Ранее ученые из Швейцарии раскрыли влияние изменения климата на вращение Земли.

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