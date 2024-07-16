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19:06, 16 июля 2024Наука и техника

Раскрыто влияние изменения климата на вращение Земли

Изменение климата замедлило вращение Земли и сдвинуло полюса

Изображение: Nature Geoscience (2024) / phys.org

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха раскрыли влияние изменения климата на вращение Земли. Согласно результатам исследования, опубликованного в журналах Nature Geoscience и Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), воздействие на скорость вращения планеты даже больше, чем влияние Луны.

Изменение климата приводит к таянию ледяных масс Гренландии и Антарктиды, что вызывает перераспределение воды из полярных регионов в экваториальные зоны. Это смещение масс влияет на вращение Земли, замедляя его из-за увеличения момента инерции.

Для расчета изменения скорости вращения были использованы нейронные сети, основанные на законах физики. Эти алгоритмы позволили учитывать все различные эффекты на поверхности Земли, в ее мантии и ядре, а также смоделировать их взаимодействия.

Сдвиги массы на поверхности Земли и в ее недрах, вызванные таянием льда, не только изменяют скорость вращения Земли, но и сдвигают угол оси вращения. Эти изменения достигают примерно десяти метров за сто лет. Движения в недрах Земли, включая смещения в мантии и тепловые потоки в жидком металле внешнего ядра, также вносят свой вклад в эти процессы.

Исследователи подтвердили, что изменение климата оказывает большее влияние на увеличение продолжительности дня на Земле, чем приливное трение, вызванное Луной. Выбросы парниковых газов и нагрев Земли замедляют скорость вращения планеты на несколько миллисекунд с нынешних 86,4 тысячи секунд, что демонстрирует значительное влияние антропогенных факторов.

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      Александр Еникеев
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