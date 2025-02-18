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19:04, 18 февраля 2025Спорт

Ягудин вспомнил о желании уйти из спорта за полгода до победы на Олимпиаде

Ягудин вспомнил о желании уйти из спорта за полгода до победы на Олимпиаде-2002
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вспомнил о желании уйти из спорта за полгода до победы на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. Об этом он рассказал на канале Александра Соколовского в YouTube.

Экс-спортсмен отметил, что на тот момент был трехкратным чемпионом мира, а от ухода его отговорила тренер Татьяна Тарасова. «Я сказал Татьяне Анатольевне: "Я с голоду не умру, всегда можно пойти тренером работать". На что она сказала: "Леш, до Олимпиады остается полгода. С какой-то медалью мы точно ее закончим".», — рассказал Ягудин.

Ранее Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Бывший спортсмен поддержал атлетов, которые готовы выступать на таких условиях.

На Играх в Солт-Лейк-Сити Ягудин одержал победу, обойдя соотечественника Евгения Плющенко. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира.

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