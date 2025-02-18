В решениях Трампа по Украине заметили запугивание Россией

Политолог Блохин: Трамп пугает Украину тем, что она попадет под влияние РФ

Президент США Дональд Трамп пугает Киев тем, что Украина попадет под влияние России, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Так, в разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о требовании Вашингтона, согласно которому Киев должен выплатить 500 миллиардов долларов за финансовую поддержку в последние годы.

«Не знаю, откуда Трамп взял такую сумму. Соединенные Штаты финансировали Украину, но 500 миллиардов долларов они явно туда не отдали. Потому что, по последним данным, вся совокупная помощь стран Запада: и Европы, и США, оценивается в 360 миллиардов долларов. Из этих 360 американская где-то половина. Следовательно, ценник у Трампа высокий», — рассказал Блохин.

По словам политолога, озвученная американским лидером сумма в 500 миллиардов долларов исходит из других расчетов.

«Журнал Forbes оценил ресурсную базу Украины в 15 триллионов долларов. Это колоссальная, значимая сумма. Это лакомый кусок. И, видимо, исходя из этого диапазона, Трамп считает, что Украина должна выплачивать 500 миллиардов. А если не будет, скорее всего, альтернатива у Украины такая: либо быть в сфере влияния Запада, либо Трамп пугает тем, что Украина попадет под влияние русских. То есть это не просто колонизация, а запугивание Россией», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Киева выплатить 500 миллиардов долларов за финансовую поддержку в последние годы. План, по которому страна будет гасить задолженность, уже назвали экономической колонизацией.

