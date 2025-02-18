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14:52, 18 февраля 2025Из жизни

Женщина с водяным пистолетом ограбила банк на 5,5 миллиона рублей

NYPost: Американка из Нью-Джерси ограбила банк с помощью водяного пистолета
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Princeton NJ Police Department

В США жительница штата Нью-Джерси ограбила банк на 60 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей) с помощью водяного пистолета. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел еще в июле 2024 года в городе Принстон, однако известно о нем стало только сейчас. 39-летняя Сиара Браском явилась в отделение банка TD Bank около двух часов дня. На американке была медицинская маска, очки и синяя бейсболка. Она подошла к одной из кассирш и передала ей записку с требованием отдать деньги. Браском также пригрозила применить оружие, если в банке сработает сигнализация.

Кассирша проводила грабительницу в хранилище. Та собрала деньги и покинула банк. К сентябрю полиция нашла Браском и арестовала. Она рассказала, что пошла на ограбление из-за финансовых трудностей. Кроме того, женщина рассказала, что хотела купить игрушечный пистолет, похожий на настоящий, но в магазине такого не было. Тогда она купила пистолет, который может стрелять водой или краской. Именно с этим «оружием» она и совершила ограбление.

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